Am heutigen 3. Dezember meldete ein Passant gegen 11:30 Uhr einen mutmaßlichen Wasserschaden in der Sparkassenfiliale in Thalfang.

Thalfang (ots) - Zunächst war auch die Rede von einer möglichen Rauchentwicklung aus dem Schalterraum. Zeitgleich wurde der Alarm in der Filiale ausgelöst. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr dorthin entsandt, wo sich die Rauchentwicklung jedoch glücklicherweise nicht bestätigte. Bei dieser Wahrnehmung handelte es sich um die Vernebelungsanlage, welche aufgrund eines Kurzschlusses im Kontoauszugsdrucker durch Wassereintritt ausgelöst wurde.

Es kam lediglich zu einem Wasserschaden im Gebäude, der auch die Bankfiliale betraf.



Es bestand zu keinem Zeitpunkt der Verdacht einer möglichen Manipulation oder versuchten Geldautomatensprengung. Somit herrschte auch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Thalfang und Kräfte der Polizei Morbach.