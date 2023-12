Am Sonntag den 24.12.2023 wurde gegen 23:00 Uhr der Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hohlstraße von Idar-Oberstein gemeldet.

Idar-Oberstein (ots) - Aufmerksame Nachbarn stellten den Brand fest und informierten die Polizei. Da nicht sicher war, ob sich die Wohnungsinhaberin noch in der Wohnung aufhielt, wurde die Wohnungstür durch die Nachbarn aufgebrochen. Außer zwei Haustieren, die sich in der Wohnung befanden, war diese leer. Die Tiere wurden geborgen, wodurch sich die "Retter" leichte Rauchgasvergiftungen zuzogen und vom Rettungsdienst behandelt werden mussten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei hatten alle Bewohner das Anwesen verlassen.

Der Brand wurde anschließend durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei hat mit den Ermittlungen begonnen.

Das Anwesen ist momentan nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter.

Die Feuerwehr Idar-Oberstein war mit 5 Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz.

Der Rettungsdienst war mit 2 RTW´s und einem Notarzt vor Ort.