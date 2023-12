In den frühen Morgenstunden des 29.12.2023 kam es in der Straße "Im Bungert" in Trier OT Pfalzel zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus.

Trier OT Pfalzel (ots) - Eine Person musste durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Die weiteren Bewohner des betroffenen und des unmittelbar angrenzenden Anwesens begaben sich eigenständig aus dem Gebäude.



Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Straße "Im Bungert" komplett gesperrt.



Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier, Ortsfeuerwehr Trier Pfalzel, Rettungs- und Notarztwagen sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich und der Kriminaldauerdienst.