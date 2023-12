Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinwirkung Am 30.12.2023, gg.

Wittlich (ots) - 02.45 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Wittlich auf einen im Straßengraben stehenden, verunfallten PKW BMW, aufmerksam, der zuvor von Wittlich-Lüxem aus kommend in Richtung Dorf/Bombogen geführt wurde.

Da bei dem 22jährigen Fahrzeugführer eine leichte Alkoholisierung, jedoch zudem noch eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden konnte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Das Auto wurde durch hinzugezogene Helfer in Eigenregie abgeschleppt.



Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 31.12.2023, gg. 03.20 Uhr wurde ein 27jähriger Mann mit seinem Auto in dem Wittlicher Stadtteil Neuerburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei händigte er einen ausländischen Führerschein aus, der sich im Nachhinein als Fälschung herausstellte.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.



Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 31.12.2023, gg. 04.15 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich auf ein Pärchen aufmerksam, das aus medizinischen Gründen das Krankenhaus Wittlich aufsuchte.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 37jährige Fahrer der zu behandelnden Frau erheblich unter Alkoholeinwirkung stand (ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,3 Promille) und nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.