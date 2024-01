null.

Gerolstein (ots) - Am 01.01.2024 gegen 16:15 Uhr wurden die Polizeibeamt*innen im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Hochbrücke in Gerolstein von einem 33-jährigen Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet angesprochen.



Er schilderte, dass er wenigen Minuten zuvor im Bereich des Busbahnhofs in der Brunnenstraße in Gerolstein mit einem ihm unbekannten Mann in Streit geraten sei.

Man habe sich gegenseitig verbal provoziert und eine Schlägerei habe unmittelbar bevor gestanden.

Letztlich habe er sich aber entfernt, was den unbekannten Täter zu einem Flaschenwurf mittels einer Bierflasche nach ihm veranlasste.



Glücklicherweise sei er jedoch nicht getroffen worden.



Eine umgehende Fahndung nach dem beschriebenen Mann durch die Polizeibeamt*innen verlief jedoch zunächst ergebnislos.



Der Täter wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:

Etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, braune Haare, Vollbart, bekleidet mit einer grünen Jacke.



Jegliche Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.