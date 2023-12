Bereits am 14.12.2023 veröffentlichte die Polizeiinspektion Daun nachfolgenden Sachverhalt.

Oberbettingen in Richtung Bolsdorf (ots) - In der Nacht vom 13.12.2023 auf den 14.12.2023 kam es in Hillesheim zum Diebstahl zweier Zigarettenautoamten.

Mindestens einer der beiden Zigarettenautomaten wurde mit einem Radlader abtransportiert, welcher zuvor von einem naheliegenden Parkplatz ebenfalls entwendet wurde.

Radlader und Automat wurden anschließend auf einer Freifläche am Stadtrand von Hillesheim aufgefunden.

Ob der zweite Automat auf gleiche Art und Weise abtransportiert wurde, ist bisher fraglich.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, welcher in der vergangenen Nacht Feststellungen in dieser Sache getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen.



Nun am 16.12.2023 gegen 11:46 Uhr wurde ein weiterer, samt Fundament entwendeter Zigarettenautomat aufgefunden.

Dieser lag im Bereich des Radwegs zwischen Oberbettingen und Bolsdorf.

Anhand der gesicherten Spuren ergab sich, dass augenscheinlich bisher unbekannte Täter auch in diesem Fall einen Radlader nutzten, um den Automaten im Gesamten aus dem Fundament zu heben.

Sodann wurde der Automat an die Auffindestelle verbracht, wo er gewaltsam geöffnet wurde.



Der Tatzeitrau dürfte auf die vergangene Nacht einzuschränken sein.

Die genaue Örtlichkeit, an welcher der Automat aus dem Boden gehoben wurde, steht noch nicht fest.



Daher sind alle Zeugenhinweise, welche auf den ursprünglichen Standort des Automaten hindeuten wichtig.

Auch Hinweise zum genutzten Radlader sind von entscheidender Bedeutung.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder dem Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.