Am Morgen des 19.12.2023 wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Kurfürstenstraße in Wittlich alarmiert.

Wittlich (ots) - Im Bereich der Schlossgalerie wurden Passanten durch eine männliche Person mit einem Messer bedroht. Die nach wenigen Augenblicken an der Einsatzörtlichkeit eingetroffenen Streifen der Polizeiinspektion Wittlich konnten die Person vor Ort festnehmen. Glücklicherweise wurde im Rahmen des Vorfalls niemand verletzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.