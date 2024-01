Am 01.01.2024 befuhr gegen ca. 19:45 Uhr ein BMW 3er Kombi mit Bitburger Kennzeichen mehrere Male in der Ortslage Prüm die Kreisverkehre am Hahnplatz und im Bereich des Friedhofes.

Prüm (ots) - Hierbei versuchte der Fahrzeugführer in beiden Kreisverkehren wiederholt durch Übersteuern das Fahrzeugheck zum Ausbruch zu bringen und durch die Kreisverkehre zu "driften". Im Kreisverkehr am Hahnplatz misslang dieser Versuch mindestens zwei Mal und das Fahrzeug übersteuerte derart, dass es sich drehte und wieder in die richtige Fahrtrichtung rangiert werden musste. Ein anderer PKW, der zu diesem Zeitpunkt in den Kreisverkehr einfahren wollte, wurde hierdurch behindert. Durch Zeugen wurde die Polizeiinspektion Prüm verständigt. Der Fahrer des BMW konnte wenig später einer Verkehrskontrolle unterzogen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere jedoch Verkehrsteilnehmer, die von durch dieses Fahrverhalten konkret gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-10 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.