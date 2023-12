Am 18.12.2023 gegen 12:47 Uhr geriet im Rahmen der standardmäßigen Nutzung eines Räucherofens im Gartenhaus eines Anwesens in Hinterweiter, dieser in Vollbrand.

Hinterweiler (ots) - Der Brand griff rasch auf das Gartenhaus über.

Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Ein Übergreifen auf das Wohngebäude konnte erfolgreich verhindert werden und ein Personenschaden entstand nicht.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet.