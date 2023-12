Am 21.12.2023 gegen 02:45 Uhr wurden Anwohner im Bereich der Ackerstraße in Neroth durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen.

Neroth (ots) - Ein im Bereich der Ackerstraße stehender Bio-Abfallcontainer war in Brand geraten. Das Feuer griff schnell auf die angrenzende Hecke über.



Auch ein neben dem Bio-Abfallcontainer stehender Kleidercontainer wurde durch das Feuer angegriffen.



Die eingesetzte Feuerwehr Neroth konnte den Brand zwar schnell unter Kontrolle bringen, dennoch wurden die beiden Container, sowie die Hecke stark beschädigt.



Die genaue Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.



Möglicherweise wurden brennende oder glimmende Gegenstände in den Bio-Abfallcontainer eingebracht, wodurch es darin zu einer Verpuffung und dem anschließenden Brand kam.



Ob hier fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorlag, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.