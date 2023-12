Am Donnerstag, 14.

Manderscheid (ots) - Dezember 2023 um 08:53 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr in Manderscheid ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus, ohne Fahrgäste. Der Bus überrollte hierbei aus bislang ungeklärter Ursache eine kleine Verkehrsinsel und kam unmittelbar danach im Kreisverkehr zum Stillstand. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Im Einsatz befanden sich die Straßenmeisterei Manderscheid, sowie die Polizeiinspektion Wittlich.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.