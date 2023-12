Im Zeitraum 10.12.2023, 20.00 Uhr bis 11.12.2023, 08.30 Uhr gingen bislang unbekannte Täter mehrere geparkte Fahrzeuge in der Straße Im Nimstal in Bitburg Stahl an.

Bitburg (ots) - Aus den teils unverschlossenen PKW wurden Bargeld sowie Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei Bitburg hat erste Ermittlungsansätze zu den Tätern. Die Taten dürften von zwei jungen Männer begangen worden sein. Hinweise in der Sache bitte der Polizeiinspektion Bitburg mitteilen unter Tel.: 06561-96850.