Messerich (ots) - Im Zeitraum 12.12.2023, 24.00 Uhr bis 13.12.2023, 07.15 Uhr gingen

bislang unbekannte Täter mehrere geparkte Fahrzeuge in der Hauptstraße und dem Lindenweg in Messerich an.

Aus den teils unverschlossenen PKW wurden Bargeld sowie

Wertgegenstände entwendet.

Wenn Sie etwas mitbekommen haben, oder über entsprechendes Bild- oder Videomaterial verfügen, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bitburg unter Tel. 06561-96850.