Am Donnerstag, 30.11.2023 wurde im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr aus einem Vorgarten in der Trierer Straße in Bausendorf Weihnachtsdeko entwendet.

Bausendorf (ots) - Der oder die Täter entwendeten ein Plastikrentier mit Geweih inkl. Beleuchtung, ein Metallschlitten und einen Weihnachtsmann, mit dazugehöriger Beleuchtung.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.