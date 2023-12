Am 11.12.2023 gegen 12:40 Uhr begaben sich zwei augenscheinlich gemeinschaftlich handelnde 23- und 24-jährige männliche Personen in die ARAL-Tankstelle in Pelm.

Pelm (ots) - Hier entwendete der 23-Jährige, während die Verkäuferin von dem 24-Jährigen abgelenkt wurde, zwei Six-Packs alkoholischer Getränke und verließ die Tankstelle.



Unmittelbar darauf folgte der 24-Jährige dem 23-Jährigen.



Ein aufmerksamer 56-jähriger Kunde der Tankstelle erkannte den Diebstahl und stellte den 24-Jährigen zur Rede, welcher sodann bis zum Eintreffen der Polizeibeamt*innen vor Ort festgehalten wurde.



Der 23-Jährige Täter wurde im Rahmen der sich anschließenden Fahndung angetroffen.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.