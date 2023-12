Am 02.12.2023 gegen 09:00 Uhr wurde durch Mitarbeiter festgestellt, dass bisher unbekannte Täter in ein auf dem Marktplatz in Hillesheim aufgestelltes Messezelt eingedrungen waren.

Hillesheim (ots) - Hier hatten sie mehrere dort gelagerte hochwertige Werkzeuge entwendet.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.