Es war längere Zeit ruhig gewesen, nun scheinen die Sachbeschädigungen auch durch Graffiti im Dauner Dauner Stadtgebiet wieder weiterzugehen.

Daun (ots) - Im Zeitraum 25.12.2023 bis 02.01.2024 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Grundstück in der Bahnhofstraße in Daun und beschädigten hier eine Grundstücksmauer durch das Aufbringen von mehreren Graffitis auf eben jener.

Bereits am 20.11.2023 war gleiche Mauer mittels Graffitis beschmiert worden.

Im aktuellen Fall wurde das Graffiti mittels neongrüner Farbe aufgebracht.



Im gleichen Zusammenhang wurde im Zeitraum 29.12.2023 bis 02.01.2024 ein im Bereich des alten Bahnhofs in Daun aufgestellter Parkscheinautomat beschädigt.



Hier wurde gewaltsam das verbaute EC-Kartenlesegerät beschädigt.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.