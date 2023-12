Wie am 21.12.2023 bereits durch die Polizeiinspektion Daun berichtet wurde: Am 20.12.2023 gegen 11:30 Uhr führte ein amtsbekannter 40-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun seinen Personenkraftwagen im öffentlichen Straßenverkehr im Bereich des Bachstelzenwegs in Daun, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugführer war den Beamten aus anderen Einsätzen bekannt. Als der Fahrzeugführer die nachfahrenden Polizeibeamt*innen erkannte, versuchte er zunächst sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Daun (ots) - Am 30.12.2023 nun wurde der 40-Jährige erneut wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beanzeigt, als er gegen 17:10 Uhr mit einem Traktor die Ortslage von Daun-Neunkirchen befuhr.



Es wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.