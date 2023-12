Am frühen Morgen des 05.12.2023 gegen 04 Uhr, wurde der Geldautomat in der Hauptstraße in Daleiden beschädigt.

Daleiden (ots) - Bisher unbekannte Täter versuchten vermutlich Bargeld aus dem Geldautomaten zu stehlen.

Hierzu verschafften sie sich Zugang zum Automatenraum. Es kam nach Zeugenaussagen zu mehreren Knallgeräuschen.

Ob Bargeld entwendet wurde, kann noch nicht beurteilt werden. Die Schadenshöhe kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die konkrete verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.