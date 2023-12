In den vergangenen Nächten kam es zu einer Diebstahlsserie von Weihnachtsschmuck in den Ortslagen Kinderbeuern und Bausendorf.

Kinderbeuern (ots) - Infolge sofort eingeleiteter Ermittlungen der Polizeiinspektion Wittlich und insbesondere durch einen Zeugenhinweis aus der Bevölkerung, konnte der Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Heranwachsenden aus Kinderbeuern begründet werden.

Am heutigen Nachmittag erfolgte die Durchsuchung der Wohnräume des Tatverdächtigen. Hierbei konnte zahlreicher Weihnachtsschmuck, welcher den vergangenen Taten zugeordnet werden konnte, aufgefunden und sichergestellt werden.



Die Polizei Wittlich meldet sich nun mit erneuter Bitte an die Bevölkerung. Sollten weitere Diebstähle von Weihnachtsschmuck bislang nicht zur Anzeige gebracht oder nicht bemerkt worden sein, wird gebeten, dies unverzüglich bei einer Polizeiinspektion (oder online, Link siehe unten) nachzuholen.

Auch werden die Eigentümer der sichergestellten Schmuckstücke - im Falle der Wiedererkennung auf den angehangenen Bildern - gebeten, sich mit der Polizei Wittlich unter 06571-9260 in Verbindung zu setzen.