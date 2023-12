Am 19.12.2023 gegen 13:30 Uhr verbrannten zwei 39- und 50-jährige Verantwortliche im Rahmen von Renovieurngsarbeiten in einem Anwesen "Im Runnenwieschen" in Gerolstein ausgebauten Laminatboden.

Gerolstein (ots) - Hierzu warfen sie die Lamniatbretter in einen offenen Kamin im Anwesen.



Diese Form der Vernichtung stellt eine illegale und umweltgefährdende Abfallbeseitigung dar.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.