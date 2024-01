Mehrere illegale und teilweise umweltgefährdende Abfallbeseitigungen mussten die Polizeibeamt*innen am 01.01.2024 aufnehmen.

Gerolstein & Daun-Weiersbach (ots) - Am 01.01.2024 gegen 16:05 Uhr wurde gemeldet, dass im Bereich des Gerolsteiner Stadtwalds, nahe der L 29 mehrere Bretter von lackiertem Laminat abgeladen und augenscheinlich entsorgt worden waren.

Aufgrund der Menge des abgeladenen Materials erfolgte eine Verbringung dieses mit Sicherheit mittels eines Fahrzeugs oder gar eines Fahrzeugs mit Anhänger.



Am 01.01.2024 gegen 17:51 Uhr wurde im Bereich der Grillhütte in Daun-Weiersbach ebenfalls illegal abgelagerter Abfall festgestellt.

Hier wurden neben einem Warndreieck und zwei Kanistern mit noch unbekanntem Inhalt auch mehrere Leitpfosten festgestellt, welche vermutlich an noch unbekannter Stelle aus dem Boden gezogen wurden.



Jegliche Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.