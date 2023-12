Am 04.12.2023 führten die Polizeibeamt*innen erneut eine Vielzahl von Kontrollen sowohl mobil, als auch stationär eingerichtet durch.

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots) - Zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr führten die Beamt*innen eine Schulwegkontrolle im Bereich der Grund- und Förderschule in der Waldstraße in Gerolstein durch.

Hier wurden mehrere Verwarnungen wegen des verkehrswidrigen Haltens und Parkens auf der Bushaltespur ausgesprochen und verkehrserzieherische Gespräche durchgeführt.



Gegen 09:26 Uhr kontrollierten die Polizeibeamt*innen eine 26-jährige Fahrzeugführerin, welche auf der Hochbrücke in Gerolstein in Richtung der Raderstraße trotz vorhandenen Rotlichts der Lichtzeichenanlage abbog.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen den Fahrzeugverkehr im Bereich der L 46 zwischen Daun und Daun-Gemünden.

Hier wurden insgesamt 11 Fahrzeugführer*innen kontrolliert. Es mussten geringe Verwarnungen wegen kleinerer technischer Mängel ausgesprochen werden.



Zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr kontrollierten die Beamt*innen sodann den Fahrzeugverkehr im Bereich der Bahnhofstraße in Daun.

Hier mussten insgesamt fünf Fahrzeugführer*innen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten verwarnungstechnisch geahndet werden.