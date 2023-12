null.

Höchstberg (ots) - Am 26.12.2023 gegen 09:33 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin, dass im Bereich der K 95 zwischen Höchstberg und Uersfeld mehrere Leitpfosten aus dem Boden gerissen worden seien.



Durch das Fehlen der Leitpfosten, hier insbesondere im Bereich einer starken Kurve, war die Verkehrssicherheit auf der Strecke erheblich beeinträchtigt.



Ferner wurden verschiedenste Gegenstände, welche durch die Täter auf einem angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstück gefunden wurden (Reifen, Dachziegel etc. zu Beschwerung von Abdeckplanen u.ä.) auf die Fahrbahn geworfen.



Insgesamt war es hier nur dem Zufall und der Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer*innen zu verdanken, dass es zu keinem Unfallgeschehen kam.



Es steht zu vermuten, dass die Tat in der vergangenen Nacht durch einen oder mehrere Täter begangen wurden.



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.