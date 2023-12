Am Montag, 18.

Wittlich (ots) - Dezember, wurde ein 48 Jahre alter Mann in Wittlich durch Spezialkräfte der Polizei in Gewahrsam genommen.

Dem Polizeieinsatz waren Familienstreitigkeiten vorausgegangen, in welchen der Mann Familienangehörige massiv bedroht hatte.

Zudem zeigte die Person Anzeichen einer akuten psychischen Erkrankung, welche eine Fremdgefährdung annehmen ließen.



Ein Gespräch mit Vertretern der Unterbringungsbehörde lehnte die Person ab und verbarrikadierte sich in der Wohnung.

Nach Türöffnung durch die Polizei konnte die Person widerstandslos in Gewahrsam genommen werden und wird nun nach Entscheidung der

Unterbringungsbehörde einem Facharzt vorgestellt.