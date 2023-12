Am 16.12.2023 erhielt die Polizeiinspektion Daun mehrere Mitteilungen über mögliche betrügerische Spendensammler im Bereich von Daun und Dockweiler.

Dockweiler und Daun (ots) - Gegen 16:13 Uhr wurden mehrere Personen mit Klemmbrettern im Bereich der Bahnhofstraße in Daun gemeldet, welche angaben, für taubstumme Menschen zu sammeln.



Gegen 16:35 Uhr sodann wurde ein vergleichbarer Sachverhalt im Bereich des Franziskuswegs in Dockweiler gemeldet.

In diesem Zusammenhang wurde ein Personenkraftwagen mit Neusser-Kennzeichen beobachtet.



Jegliche weiteren Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.