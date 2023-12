Am Freitagmorgen gingen gegen 10:00 Uhr bei der Polizei Bitburg mehrere Mitteilungen ein, dass eine Person mit einem Messer durch die Innenstadt gehen würde.

Bitburg (ots) - Die Person habe niemanden konkret bedroht, führe aber ein großes Küchenmesser offen sichtbar mit sich.



Durch zwei Streifen der Polizeiinspektion Bitburg konnte die Person nach Zeugenhinweise in der Saarstraße im Bereich der dortigen Bushaltestelle festgestellt werden. Die Person ging dort auf dem Gehweg. Unvermittelt und noch vor Erkennen des Streifenwagens nahm die Person das Messer und stach damit auf ein an einer Straßenlaterne befestigtes Werbeplakat ein. Die Person wurde durch die Einsatzkräfte angesprochen. Da das Verhalten der Person unberechenbar schien und ein Angriff auf die Beamten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde sie aus Gründen der polizeilichen Eigensicherung von den Polizeibeamten aufgefordert sich auf den Boden zu legen. Der Aufforderung kam der 30 jährige Mann nach und konnte dort widerstandslos festgenommen werden. Da der Verdacht bestand, dass die Person an einer psychischen Erkrankung leidet, wurde sie im Anschluss einer psychiatrischen Behandlung zugeführt.