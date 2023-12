Am 21.12.2023 gegen 14:45 Uhr geriet in der Kopper Straße in Birresborn ein PKW in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Birresborn (ots) - Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.



Nach erstem Ermittlungsstand dürfte von einem technischen Defekt des Fahrzeuges auszugehen sein.