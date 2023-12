Am vergangenen Sonntagmorgen im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr ereignete sich im Bereich der Karrstraße in Wittlich ein Raubdelikt.

Wittlich (ots) - Der 27-jährige Geschädigte wollte sich ein Taxi rufen und wurde von drei Personen angepöbelt. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf er unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden geworfen wurde. Durch die unbekannten Täter wurde dem am Boden liegenden Geschädigten die Geldbörse und das Mobiltelefon entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.