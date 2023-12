Am 07.12.2023 gegen 16:20 Uhr begab sich ein 45-jähriger amtsbekannter Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet zu einem Ladengeschäft in der Hauptstraße in Gerolstein und warf hier einen vor dem Geschäft befindlichen Verkaufsaufsteller um. Es entstand Sachschaden.

Gerolstein (ots) - Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.