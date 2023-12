Am 24.12.2023 gegen 23:46 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Straße "Wittum" in Kelberg.

Kelberg (ots) - Hier warfen sie mittels eines im Vorgarten des Anwesens aufgefundenen, etwa fünf Zentimeter großen Steins das Küchenfenster des Anwesens Hausnummer 4 ein.



Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt.



Die genauen Hintergründe der Tat, hier insbesondere das Tatmotiv sind bisher unklar.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.