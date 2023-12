Eine scheinbar beginnende Häufung von Beschädigungen an Fahrzeugen ergibt sich derzeit in Kelberg.

Kelberg (ots) - Wie am 09.12.2023 bereits berichtet wurde, ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem Personenkraftwagen im Bereich von Kelberg.



Am 07.12.2023 gegen 14:00 Uhr stellte eine Geschädigte aus dem Bereich der VG Kelberg fest, dass ein bisher unbekannter Täter ihren im Bereich der Straße "Im Wiesengrund" in Kelberg abgestellten Personenkraftwagen zerkratzt hatte.

Mittels eines spitzen Gegenstandes wurden dem Fahrzeug mehrere Kratzer auf der Beifahrerseite zugefügt.



Am 11.12.2023 gegen 14:15 Uhr nun stellte ein weiterer Geschädigter fest, dass ein bisher unbekannter Täter seinen im Bereich der Blankenheimer Straße in Kelberg abgestellten Personenkraftwagen (Opel Insignia) im Bereich der Fahrertüre zerkratzt hatte.



Im Zeitraum 10.12.2023 bis 11.12.2023 zerkratzte zudem ein bisher unbekannter Täter einen weiteren im Bereich der Straße "Im Wiesengrund" in Kelberg abgestellten Personenkraftwagen.



Alle Taten wurden augenscheinlich mittels eines spitzen Gegenstandes begangen, mittels welchem Kratzer in die Türen geritzt wurden.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.