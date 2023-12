Am 11.12.2023 gegen 09:05 Uhr lieferte ein 61-jähriger LKW-Fahrer einer ausländischen Spedition mit seiner Sattelzugmaschine ein einzelnes Fenster aus.

Walsdorf (ots) - Dieses sollte er in Berndorf zustellen.



Das Navigationsgerät schickte ihn durch ein Wohngebiet in Walsdorf im Bereich der Bachstraße, welches aufgrund des engen Straßenverlaufs nicht für das Befahren von LKW geeignet war.



Der LKW-Fahrer ließ sich jedoch - scheinbar nach dem Motto "mit dem Kopf durch die Wand" - nicht von der vorgegebenen Route abbringen und beschädigte beim Befahren dieser Straße insgesamt vier Wohnhäuser, wodurch ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand.



An den Häusern wurden die Dächer, die Fassaden, die Gartenzäune sowie die Regenrinnen abgerissen. Schlussendlich fuhr er sich in einer Kurve fest.



Die Unfallschäden waren auf einer Strecke von 200 Metern festzustellen. Die Anwohner versuchten bereits, den LKW Fahrer durch Handzeichen am Weiterfahren zu hindern, davon ließ er sich aber zunächst auch nicht abbringen.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 EUR geschätzt.

Der LKW musste durch ein Abschleppunternehmen freigeschleppt werden.