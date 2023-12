Am 13.12.2023 berichtete die Polizei bereits von einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug im Bereich der Burgstraße in Gerolstein.

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 11.12.2023 bis 12.12.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Burgstraße in Gerolstein, Parkplatz dortige Sankt-Anna-Kirche abgestellten Personenkraftwagen und beschädigten diesen.

Am Fahrzeug wurden die vorderen Scheibenwischer der Frontscheibe gewaltsam verbogen und der Heckscheibenwischer vollends abgerissen.

Die Tat deutet auf puren Vandalismus hin.



Am 14.12.2023 kam es zu einer weiteren Anzeigeerstattung in diesem Zusammenhang. Hierüber wurde bereits am 15.12.2023 durch die Polizei berichtet.

Hier nun hatte ein bisher unbekannter Täter sich am 10.12.2023 zwischen 13:45 Uhr und 18:15 Uhr zu einem im Bereich der Burgstraße abgestellten PKW der Marke Toyota begeben und mittels eines spitzen Gegenstands die Fahrertüre und den Kotflügel zerkratzt.

Auch diese Tat deutet auf puren Vandalismus hin.



Nun am 15.12.2023 gegen 10:00 Uhr kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.

Ein bisher unbekannter Täter begab sich zu einem im Bereich der Brunnenstraße in Gerolstein abgestellten Fahrzeug und beschädigte dieses mittels eines langen Kratzers auf der Beifahrerseite.

Wie in den vorherigen Taten, dürfte unsinniger Vandalismus das Motiv der Tat sein.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.