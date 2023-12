Am 03.12.2023 zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr führten die Polizeibeamt*innen erneut eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der L 46 zwischen Daun und Daun-Gemünden durch.

Daun (ots) - Hier wurde eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmer*innen kontrolliert.

Es blieb in den meisten Fällen bei einer geringfügigen Ordnungswidrigkeit.



Gegen 15:55 Uhr wurde ein Fahrzeug, ein offenbar hochmotorisierter Mercedes-Benz geschwindigkeitstechnisch mit 70km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.



Als die Polizeibeamt*innen das Fahrzeug zur Kontrolle anhalten wollten, beschleunigte der Fahrzeugführer stark, umfuhr die Kontrollstelle und flüchtete in Richtung Üdersdorf.



Eine sofort eingeleitete Verfolgung des flüchtenden Fahrzeuges verlief aufgrund der augenscheinlich sehr hohen Geschwindigkeit des flüchtenden Fahrzeuges negativ.



Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben einen Tatverdacht gegen einen 37-jährigen Mann aus der VG Daun.



Gegen ihn wurde nunmehr ein Ermittlungsverfahren wegen Missachtung von Anhaltezeichen und eines illegalen Straßenrennens eingeleitet.