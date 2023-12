Am 13.12.2023 zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Straße 17 in Hillesheim.

Hillesheim (ots) - Hier gelang es ihm, auf noch unbekannte Art und Weise in die Wohnung einer Geschädigten einzuzdringen und dort Bargeld aus der Kommode zu entwenden.



Im Rahmen der Spurensicherung vor Ort wurden zunächst keine Ein- oder Aufbruchsspuren festgestellt, so dass davon ausgegangen werden musste, dass der Täter über einen Schlüssel verfügte.



Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell an.



Jeglichen weiteren Hinweise in dieser Sache dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.