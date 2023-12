Am Morgen des 22.12.2023 wehte, wie am Vortag bereits auch schon, immer noch der Sturm durch das Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun.

Daun (ots) - Die Beamt*innen, sowie die Mitarbeiter der Straßenmeistereien waren wegen umgestürzter Bäume an folgenden Örtlichkeiten im Einsatz:



-K77 Salm - Birresborn -K96 Kaperich - Ürsfeld



Bereits am Tag zuvor wurden die eingesetzten Beamt*innen und die Mitarbeiter der Straßenmeistereien, aufgrund umgestürzter Bäume und umgefallener Mülltonnen, zu insgesamt 14 Einsätzen gerufen. Zudem kam es hier zu zwei Verkehrsunfällen durch umgestürzte Bäume, bei denen glücklicherweise nur Sachschäden an den Fahrzeugen entstanden.