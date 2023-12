Am 30.11.2023 gegen 08:51 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein mit einem Lastkraftwagen die Straße "Am Roddert" in Oberbettingen.

Oberbettingen (ots) - Hier kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Zaun, welcher hierdurch beschädigt wurde.



Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.