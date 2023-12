Am 24.12.2023 wurde im Zeitraum von 11:00 bis 19:00 Uhr ein roter PKW des Herstellers Nissan auf dem Gelände der B-Station in der Friedrichstraße 66 in 54516 Wittlich vermutlich durch einen weiteren PKW auf der Beifahrerseite beschädigt.

Wittlich (ots) - Der Verantwortliche entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 mitzuteilen.