Am 02.01.2024 gegen 12:16 Uhr begab sich eine 48-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein in den HIT-Markt in Gerolstein, wo sie ihr Portemonnaie verlor.

Gerolstein (ots) - Als sie den Verlust bemerkte, führte sie umgehend eigene Suchmaßnahmen durch, welche negativ verliefen.



Es musste davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Täter das Portemonnaie fand und unterschlug.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.