Am 07.12.2023 führten die Polizeibeamt*innen erneut mehrere mobile und stationäre Kontrollen durch.

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots) - Zwischen 07:30 Uhr und 09:30 Uhr kontrollierten die Beamt*innen im Bereich der Vinzeziusstraße vor dem Kindergarten in Kelberg.

Hier wurden mehrere Fahrzeugführer*innen insbesondere vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Kindersicherung kontrolliert.

Erfreulicherweise wurden hier keine Verstöße festgestellt.



Zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen im Bereich der Maria-Hilf-Straße in Daun.

Hier wurde insgesamt sieben Verwarnungen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in einer 30km/h-Zone ausgesprochen.