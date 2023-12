Am 02.12.2023 kam es im Zeitraum von 20:45 Uhr bis 21:15 Uhr auf dem Besucherparkplatz der Firma Goodyear Germany in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zwei PKW erheblich beschädigt wurden.

Wittlich (ots) - Nach dem bisherigen Ermittlungsstand stieß ein LKW mit Auflieger mit einem geparkten Range Rover zusammen. Hierdurch kollidierte der Range Rover mit einem geparkten Mazda. Beide PKW wurden erheblich beschädigt. Der Fahrer des LKW entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, unter 06571/9260, in Verbindung zu setzen.