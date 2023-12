Am 20.12.2023 gegen 14:14 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem LKW die Straße "Am Sportpark" in Hillesheim.

Hillesheim (ots) - Hier rangierte er und stieß gegen ein dortiges Hinweisschild, welches beschädigt wurde.



Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.