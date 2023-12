Am 21.12.2023 gegen 10:45 Uhr befuhr eine weibliche, bisher unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen, einem weißen Mercedes-Benz aus dem Zulassungsbezirks der Kreisverwaltung Vulkaneifel (DAU-Kennzeichen) den Parkplatz einer Arztpraxis in der Gartenstraße in Daun.

Daun (ots) - Hierbei kollidierte sie mit einem dort aufgestellten Schild und beschädigte dieses.



Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Jegliche Hinweise zur Tat oder der Unfallverursacherin dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.