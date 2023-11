Am 30.11.2023 ereignete sich gegen ca. 10:00 Uhr in der Ortslage Niederprüm in der St.-Vither-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Niederprüm (ots) - Eine PKW-Fahrerin beabsichtigte, von einem Parkplatz in die St.-Vither-Straße einzufahren. Hierbei übersah sie die auf dem Gehweg befindliche Fußgängerin und erfasste sie mit dem Fahrzeug. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Nach Erstversorgung durch den herbeigerufenen Rettungsdienst wurde sie in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.