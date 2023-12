Am 05.12.2023 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die L 29 von Gerolstein in Richtung Hillesheim.

Dohm-Lammersdorf (ots) - Hier beabsichtigte er einen vorausfahrenden LKW zu überholen, übersah jedoch, dass ein hinter ihm fahrender 49-jähriger Fahrzeugführer bereits einen Überholvorgang begonnen hatte.



Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch das Fahrzeug des 49-Jährigen in den Straßengraben abgedrängt wurde.

Hier überschlug sich das Fahrzeug und kam sodann erst zum Stillstand.



Der 49-Jährige wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand so erheblicher Schaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren.