Am 14.12.2023, zwischen 12:30-12:50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in Bernkastel-Kues ein Verkehrsunfall.

Bernkastel-Kues (ots) - Hierbei wurde ein blauer Kleinwagen am Heck beschädigt. Der Beschädigte Pkw stand auf dem Hauptparkplatz, im Bereich der dortigen Ausfahrt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.



Die Polizei Bernkastel-Kues sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum möglichen Verursacher geben können.

Hinweise werden telefonisch an 06531 9527-0 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de erbeten.