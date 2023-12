Am 11.12.2023, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein roter Linienbus die Petersbergstraße in Neef.

Neef (ots) - Aufgrund der beengten Straßenverhältnisse kollidierte der Bus mit einem linksseitig geparkten PKW.

An der Ecke Petersbergstr./Fährstr. überfuhr der Bus ein Wiesengrundstück und kollidierte mit der rechten Seite mit einem Blumenkübel aus Sandstein welcher zu Bruch ging.

Der verantwortliche Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach Angaben von Zeugen handelt es sich um einen roten Linienbus mit Mainzer Kennzeichen.

Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug und Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.