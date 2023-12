Am 27.12.2023 wurde in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr an einem parkendem PKW der linke Außenspiegel beschädigt/abgerissen. Der Wagen stand in der Saarallee in Bernkastel-Kues auf Höhe der Hausnummer 31 in Fahrtrichtung Moselbrücke. Zeugenhinweise werden gebeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531-95270 oder per EMail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues Telefon: 06531-9527-0 www.polizei.rlp.de/pd.wittlich Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Bernkastel-Kues (ots) - Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell