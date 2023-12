Am 1. Weihnachtstag, 25.12.2023 wurde im Zeitraum 17:45 Uhr bis 18:50 Uhr in der Arnold-Janssen-Straße in St.Paul, ein auf dem Parkplatz, in der Nähe der dortigen Autobahnkirche, geparkter Mercedes-Benz durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Wittlich (ots) - Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.